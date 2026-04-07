¿Cuántos detenidos hubo en el operativo desplegado en Punilla?

Durante la Semana Santa, la Departamental Punilla Norte desplegó una serie de procedimientos simultáneos que dejaron detenidos y el secuestro de vehículos y armas de fuego por causas de narcotráfico y robos. Se instalaron controles vehiculares y patrullajes estratégicos en barrios y rutas de la región, con especial énfasis en las poblaciones con el mayor movimiento turístico.

En Capilla del Monte, se logró la aprehensión de un sujeto con el secuestro de elementos robados, la recuperación de una motocicleta con numeración adulterada y la identificación de una persona que poseía pedido de paradero vigente.

Asimismo, en la ciudad de La Falda, el personal policial procedió a la detención de un hombre y el secuestro de una motocicleta que tenía pedido de secuestro y la detención de un joven que transportaba 18 gramos de marihuana. Por su parte, en la localidad de Valle Hermoso, se hicieron varios allanamientos que permitieron la detención de dos personas y el cierre de un búnker de drogas.

En Huerta Grande, se registraron dos aprehensiones; una por robo y resistencia a la autoridad, y otra por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, donde se secuestró un arma blanca. Mientras que en Cosquín, se detuvo a una persona por delito y se dio con el paradero de dos hombres que eran requeridos por distintas causas judiciales.

Finalmente, en Villa Giardino se ejecutó una orden de allanamiento de la justicia que culminó con el secuestro de elementos probatorios y la imputación de un hombre.