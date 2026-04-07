Detienen a un naranjita acusado de robar en un local de Cerro de las Rosas

En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba detuvo a un naranjita en barrio Silvano Funes, acusado de haber ingresado a robar en un local comercial de Cerro de las Rosas.

El operativo se llevó a cabo tras un procedimiento que permitió dar con el sospechoso y avanzar en la recuperación de la totalidad de los elementos sustraídos.

Durante la intervención, además, se procedió al secuestro de un chaleco refractario, elemento que formaría parte de la actividad que desarrollaba el detenido.

El hombre fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza en la investigación del hecho.