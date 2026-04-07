Detuvieron a un hombre acusado de abusar de dos niños en Morteros

Justicia
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de dos niños en MorterosEl hecho habría ocurrido cuando los menores jugaban en la vía pública. El detenido tiene antecedentes por delitos contra la integridad sexual.
Un hombre de 33 años fue detenido en Morteros en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual contra dos niños de 6 y 8 años.
Según la información recabada, el episodio se habría registrado en un baldío ubicado sobre calle Cabral, donde el acusado habría llevado a los menores mediante engaños.
La situación fue advertida por una niña de 5 años, quien alertó a la madre de uno de los niños, lo que permitió dar intervención a la Policía.
Tras el procedimiento, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición del magistrado interviniente.
La causa se encuentra en etapa de investigación y no se brindaron mayores detalles para resguardar la identidad de los menores.
De acuerdo a los primeros datos, el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la integridad sexual.