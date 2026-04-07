Entraron, los ataron y robaron $45 millones: hay dos detenidos

Un violento robo se registró en las últimas horas en barrio Sargento Cabral, en la ciudad de Córdoba, donde un matrimonio fue sorprendido en su vivienda por delincuentes que los ataron y escaparon con una suma millonaria.

Según se informó, los ladrones se llevaron aproximadamente 45 millones de pesos y 2.300 dólares.

Tras el hecho, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que hay dos hombres detenidos en el marco de la investigación, quienes estarían vinculados al asalto.

El episodio generó preocupación en la zona por la modalidad delictiva utilizada, mientras avanza la causa para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si hubo más personas involucradas.

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