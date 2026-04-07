Intento robar en un almacén y quedo grabado

Vecinos de Colinas, en Villa Carlos Paz, denuncian un nuevo hecho de inseguridad ocurrido este lunes por la noche en calle Cerro Catedral, donde un delincuente intentó robar en un comercio de la zona.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y se observa cómo el sujeto intenta sustraer una garrafa, pero al ser alertado de la presencia del comerciante, se da a la fuga. El episodio generó gran preocupación entre los vecinos, quienes aseguran estar “cansados de los robos” que se repiten en el sector.

Según relatan, días atrás también se registraron hechos similares en calle Montecatini, afectando a familias emprendedoras.

Desde el Centro Vecinal aseguraron que en los próximos días se estará llevando adelante una reunión con personal policial en la sede.