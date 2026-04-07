La familia de Loan le pidió a Milei que intervenga para destrabar el juicio

Los padres de Loan Danilo Peña solicitaron la intervención del presidente Javier Milei para acelerar el inicio del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

El pedido fue realizado a través de una carta enviada al mandatario, además de otras tres misivas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

Según explicó la abogada querellante María Belén López Cornara, los padres del niño buscan que las autoridades intervengan para evitar demoras en el proceso judicial y garantizar que el debate oral y público se realice lo antes posible.

En la audiencia preliminar realizada el 27 de febrero, el tribunal había fijado inicialmente el inicio del juicio para el 7 de octubre. Sin embargo, las partes manifestaron su desacuerdo con esa fecha y el Tribunal Oral Federal de Corrientes aceptó revisar el cronograma.

Además del pedido al presidente, María Noguera y José Peña solicitaron a la Corte Suprema que garantice la correcta integración del tribunal y que el proceso se desarrolle sin dilaciones. También reclamaron al Ministerio de Justicia que provea los recursos y el apoyo necesario para el desarrollo del juicio.

Por su parte, los fiscales de la Unidad Fiscal Corrientes, Carlos Schaefer y Tamara Ahimara Pourcel, solicitaron al tribunal que se fije “una fecha de debate urgente” para avanzar con el proceso.

Los fiscales señalaron que es “imperiosa” la continuidad del expediente para evitar que se siga vulnerando el derecho de acceso a la justicia de la familia, además de resolver la situación procesal de los imputados.

Entre los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño se encuentran la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del menor Laudelina Peña y su esposo Antonio Bernardino Benítez, además de Mónica del Carmen Millapi, su marido Daniel Ramírez y el ex comisario Walter Maciel.

En paralelo, otra investigación analiza posibles delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública y violación de secreto profesional, entre otros, en la que hay varios imputados.