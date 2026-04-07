Lo atraparon infraganti luego de robar una garrafa en San Antonio

Departamental Punilla
Lo atraparon infraganti luego de robar una garrafa en San AntonioLa dueña de la casa sorprendió al delincuente y alertó de la situación al personal policial.
Un hombre de 30 años fue detenido esta tarde luego de haber robado una garrafa en una casa de San Antonio de Arredondo. Lo interceptaron en la Avenida Héroes de Malvinas y la calle Río Los Chorrillos y trascendió que minutos antes había sido sorprendido por la dueña de la vivienda.
La vecina alertó de la situación al personal de la Departamental Punilla y aportó una descripción física del delincuente.
Tras un operativo cerrojo, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición del magistrado interviniente.