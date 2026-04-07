Los absueltos por la violación grupal en Bialet Massé llevaron su historia al Senado

En el marco de las jornadas por la reforma del Código Penal, los jóvenes que fueron acusados y absueltos por la «violación grupal» en Bialet Massé dieron su testimonio en el Senado de la Nación y contaron el calvario que comenzó en 2024 y se extendió durante casi dos años.

Martiniano Correcher habló en representación del grupo en las «Jornadas contra las Falsas Denuncias».

Se trata de un valioso aporte que se suma al proyecto que busca agravar las penas para quienes brinden «falso testimonio» sobre delitos de índole sexual. La declaración de Correcher se convirtió en uno de los ejes más fuertes de la jornada. El joven relató los 654 días que pasó detenido en el penal de Cruz del Eje, tras una falsa denuncia por abuso sexual de la que fue absuelto junto a otros tres jóvenes. «Con 18 años sentí cómo me arrebataban mi vida. Pasé de vivir a sobrevivir»; expresó ante los legisladores.

Correcher estuvo acompañado por Lautaro Nieto y Ramiro Núñez, quienes también fueron involucrados en la causa siendo menores de edad, y pasaron por el Complejo Esperanza.

Tras la absolución, en un caso que tuvo un fallo inédito en la historia judicial de Córdoba, el joven aseguró que comenzará una nueva etapa y que enfocará sus esfuerzos en «visibilizar situaciones similares» y reclamar cambios en el sistema judicial. «El tiempo que perdí no vuelve más. Pero quiero que mi historia sirva para que otros no pasen por lo mismo»; afirmó.

En ese sentido, anunció una movilización junto a familiares y allegados, bajo el nombre «Peregrinación por la Verdad y la Justicia», que unirá la ciudad de Cruz del Eje con Bialet Massé.

El caso de Martiniano no solo puso rostro humano al debate, sino que también reavivó la discusión sobre el equilibrio entre garantizar justicia para las víctimas y evitar consecuencias irreparables ante denuncias que luego no se sostienen en los tribunales.

La iniciativa es impulsada por la senadora Carolina Losada y cuenta con el respaldo del oficialismo y sectores de la oposición. El proyecto, que ya había sido presentado en 2023, vuelve a tomar estado parlamentario tras haber perdido vigencia, y será nuevamente debatido en el Senado. El evento se desarrolla en el Salón Azul de la Cámara Alta del Congreso y se enmarca en el respeto a la Convención de Belém do Pará, tratado internacional con rango constitucional que aborda la violencia contra la mujer. Según explicaron, el objetivo es endurecer las sanciones ante denuncias falsas, especialmente en casos sensibles como violencia de género y abuso infantil.

Actualmente, el delito de falsa denuncia está contemplado en el artículo 245 del Código Penal, con penas que van de dos meses a un año de prisión. La propuesta también cuenta con el acompañamiento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien impulsa su tratamiento dentro de la agenda legislativa del oficialismo.