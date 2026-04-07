Masivo operativo destapa irregularidades en establecimientos gastronómicos en Parque Sarmiento

El sindicato UTHGRA Córdoba llevó adelante un megaoperativo de inspección en el Parque Sarmiento, donde inspeccionó 38 establecimientos y relevó más de 400 trabajadores en una misma jornada, evidenciando una fuerte presencia territorial y capacidad de control en uno de los principales polos gastronómicos de la ciudad.

Para el gremio los resultados encienden señales de alerta, ya que se identifico que 3 de cada 10 trabajadores se encuentran no registrados y 1 de cada 8 presenta irregularidades en su jornada laboral.

Además de detectarse desvíos entre el personal declarado y el efectivamente relevado, junto con múltiples casos de subdeclaración horaria, concentrándose las situaciones más críticas en determinados grupos gastronómicos con incumplimientos simultáneos

Según expresaron, los controles refuerzan la necesidad de sostener y profundizar estos operativos para garantizar condiciones laborales dignas y el cumplimiento de la normativa vigente.