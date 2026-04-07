Muerte de Martín Caniggia: la familia denuncia falta de información

La muerte de Martín Miguel Caniggia, ocurrida el pasado 3 de diciembre en su domicilio de Estancia Vieja, continúa rodeada de dudas. A más de cuatro meses del hecho, su familia reclama respuestas y exige ser incorporada como querellante en la causa que investiga la Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz, a cargo de la fiscal de tercer turno.

Romina Parola, hermana de la víctima, manifestó que hasta el momento no han recibido información oficial sobre los resultados de la autopsia. “Sabemos que el informe está, pero no nos lo comunican porque todavía no fuimos aceptados como querellantes”, explicó en diálogo con este medio.

Martín Miguel Caniggia fue hallado sin vida en su dormitorio, recostado en su cama. Sin embargo, la familia sostiene que existen elementos que ponen en duda la hipótesis de una muerte natural.

Según relató su hermana, registros de cámaras de seguridad del domicilio muestran que, durante la madrugada previa al hallazgo, la víctima ingresó a su casa junto a un hombre. Horas más tarde, esa persona se retiró sola del lugar. “Nunca levanta el rostro, llevaba un buzo oscuro con letras flúor y una gorra, por lo que no se logra identificarlo”, detalló.

Además, una cámara de un vecino captó el momento en que este individuo se retiraba en un vehículo. Hasta el momento, nadie se presentó para dar explicaciones ni identificarse como la persona que estuvo con Caniggia esa noche.

Otro dato que genera sospechas es la desaparición del teléfono celular de la víctima. De acuerdo a la información aportada por la familia, desde ese dispositivo se realizó una transferencia de 70 mil pesos hacia una cuenta radicada en Córdoba, operación que se concretó después de que el hombre ya se encontraba solo en el domicilio.

“Para nosotros no fue una muerte natural. Hay demasiadas cosas que no cierran”, afirmó Romina, quien junto a su abogada, la doctora Paola Verónica García, solicitó desde el inicio de la investigación ser reconocida como parte querellante.