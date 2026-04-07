Murió la mujer que sufrió quemaduras en un incendio en Córdoba

Tras haber permanecido internada en grave estado, murió la mujer de 32 años que había sufrido quemaduras tras el incendio de una casa en la ciudad de Córdoba. Su pareja, un hombre de 44 años de edad, había fallecido en el trágico suceso registrado en el barrio Marqués Anexo.

El trágico episodio se produjo el sábado pasado en horas de la madrugada en una casa ubicada en la calle De la Recova al 4300.

Las causas del incendio son investigadas por los bomberos, quienes debieron forzar el ingreso al domicilio. Se cree que el trágico hecho se habría desatado por un cortocircuito en una zapatilla eléctrica o la presencia de velas encendidas cerca de estampitas.

Tras haberse constatado el fallecimiento del hombre, se dispuso el traslado de la mujer al Hospital de Urgencias, donde finalmente se confirmó su deceso durante las últimas horas.