Qué es «True Crime» y cómo se vincula con el tiroteo en la escuela de Santa Fe

La justicia de Santa Fe avanza sobre la hipótesis que vincula el ataque en la escuela de Santa Fe con una red internacional de distribución de contenido violento. Se trata del grupo «True Crime», que operaba en distintas plataformas y donde los integrantes elogiaban masacres e intercambiaban fotos y videos de episodios sangrientos.

A poco más de una semana del trágico suceso registrado en la Escuela 40º Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, trascendió que el adolescente detenido formaba parte de un grupo radicalizado de escala global.

«True Crime Community (TCC)» encarna una subcultura que promueve la glorificación de la violencia extrema, especialmente los ataques en escuelas, y funciona en plataformas digitales de todo el mundo. Además de glorificar a autores de masacres, difundir y editar videos de ataques, analizar y reinterpretar crímenes reales, conforma comunidades digitales para compartir contenido.

Hay al menos otros dos adolescentes vinculados al caso también tenían contacto con este tipo de comunidades digitales.

Los investigadores creen que el grupo en el que participaba el tirador operaba entre el segundo y el tercer nivel y que el joven podría haber intentado replicar la masacre de Columbine (Estados Unidos).