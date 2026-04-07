Santa Fe: fue a una fiesta, desapareció y encontraron su cuerpo en una heladera

Un dramático episodio conmocionó a la provincia de Santa Fe este lunes, luego de que encontraran sin vida a un joven que era intensamente buscado en la ciudad de Funes. Se trata de Ramiro Fabián Nast, de 23 años, quien había sido visto por última vez el viernes, cuando iba a participar de un festejo.

El hallazgo se produjo cerca de las 16.30 en un sector residencial ubicado en la intersección de Paysandú y Tomás de la Torre, en las cercanías de la avenida Córdoba, a varias cuadras del punto donde había sido observado por última vez. Según consignó el portal Rosario3, en el operativo intervinieron bomberos y personal especializado, que trabajaron con fuerte hermetismo y mantuvieron la zona delimitada durante varias horas.

Tras el escalofriante descubrimiento, la Justicia investiga el hecho como un homicidio y ya cuenta con un sospechoso de 29 años bajo custodia policial. En tanto, las autoridades continúan la búsqueda de otros dos individuos que podrían haber tenido participación tanto en el crimen como en el ocultamiento del cuerpo.

En medio del profundo dolor que atraviesa la familia de Ramiro Fabián Nast, su madre, Yanina, habló con los medios luego de confirmarse el hallazgo en una vivienda de Funes. Visiblemente afectada, agradeció el acompañamiento recibido y recordó a su hijo como “un joven con un corazón muy grande”. También contó que la última vez que se comunicó con él fue el viernes por la noche, antes de que su teléfono dejara de estar operativo, lo que dio inicio a la búsqueda.

Ramiro Nast había sido visto por última vez el viernes por la noche, luego de asistir a una reunión en la zona de la garita 16, en la localidad santafesina de Funes. A partir de ese momento, su familia comenzó una intensa campaña para dar con su paradero.

Su madre, Yanina, lideró el pedido de colaboración, difundiendo imágenes, datos personales y características físicas como un tatuaje en la mano con la esperanza de obtener información que permitiera ubicarlo.

Vecinos y allegados se sumaron a los rastrillajes durante todo el fin de semana, hasta que finalmente, alrededor de las 16.30 del lunes, fue encontrado el cuerpo del joven en la zona de Paysandú y Tomás de la Torre, a pocos metros de la avenida Córdoba.

El operativo se inició minutos después de las 18, cuando Protección Civil solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Funes y de la Brigada de Búsqueda y Rescate Acuático.

Al arribar al lugar, los rescatistas confirmaron la presencia de un cuerpo dentro de una heladera, ubicada en el zanjón sur de la vía férrea, en un área con abundante agua.

Para retirar los restos, el equipo debió asegurar la heladera con sogas, instalar una estructura metálica a modo de pasarela y emplear el malacate de un móvil policial.

La causa fue caratulada de inmediato como homicidio. Fuentes de la Unidad Regional II indicaron que en el lugar fue detenido un hombre presuntamente vinculado con la desaparición y muerte de Ramiro. De acuerdo con voceros policiales, el sospechoso ya había sido mencionado en las primeras etapas de la investigación, aunque aún no se determinó el móvil del crimen.

El expediente quedó en manos de la fiscal Noelia Navone, quien dispuso la intervención de peritos del Gabinete Criminalístico para llevar adelante las tareas correspondientes sobre el cuerpo y reunir elementos probatorios en la escena.