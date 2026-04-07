Secuestran marihuana, dinero y una moto en operativo en Arroyito

En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes preventivos en la ciudad de Arroyito que culminaron con la detención de dos hombres mayores de edad.

El operativo se concretó en la intersección de calles Falucho y López y Planes, en barrio Ferace, donde los agentes controlaron a los sospechosos y procedieron al secuestro de varios envoltorios de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Ambos hombres fueron aprehendidos en el lugar y quedaron a disposición del magistrado interviniente, en el marco de las actuaciones correspondientes.

El despliegue se enmarca en el plan preventivo impulsado por el Ministerio Público Fiscal para reforzar controles y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo en distintos puntos de la provincia.