Seis detenidos en operativos por robos, violencia y estafas en Córdoba

En las últimas horas, la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de operativos en distintos puntos del interior provincial que culminaron con la detención de seis personas, en el marco de hechos vinculados a robos, violencia, estafas y agresiones a personal policial.

Los procedimientos se desarrollaron en Villa Carlos Paz, Villa de Soto, Falda del Cañete y Villa de María, donde además se logró el secuestro de un automóvil que era buscado por la Justicia, teléfonos celulares y otros elementos relacionados con las causas investigadas.

Durante los operativos, varios efectivos resultaron lesionados y también se registraron daños en un móvil policial, en medio de las intervenciones.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes en cada jurisdicción.