Un camión de gas desbarrancó en una urbanización de Carlos Paz

Un camión que transportaba gas licuado desbarrancó en las últimas horas en barrio Villa del Lago, en Villa Carlos Paz, lo que generó un amplio operativo de emergencia.

El hecho ocurrió en una calle del sector, donde el vehículo perdió el control y terminó fuera de la calzada, lo que encendió la alerta por el riesgo que implica la carga inflamable.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos y personal del DUAR, quienes llevan adelante tareas para asegurar el área, prevenir posibles riesgos y coordinar el retiro del camión.

Se aguardan precisiones sobre las causas del incidente y si hubo personas afectadas.