Un vehículo se prendió fuego en la Ruta 9

Un automóvil se incendió en la noche del martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 786, en jurisdicción de Totoral.

El hecho se registró cerca de las 23:25, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar con una unidad móvil y seis efectivos a cargo del subjefe, suboficial mayor Jorge Lamothe.

Al arribar, los bomberos constataron que el vehículo se encontraba en llamas, por lo que procedieron a realizar tareas de extinción.

Tras controlar el incendio, se aseguraron las condiciones del sector para evitar riesgos mayores.

En el lugar también trabajó personal policial.