Un vehículo se prendió fuego en la Ruta 9

Siniestro vial en el norte cordobés
Un vehículo se prendió fuego en la Ruta 9El hecho ocurrió anoche a la altura del kilómetro 786, donde una dotación logró extinguir el fuego y asegurar la zona.
Un automóvil se incendió en la noche del martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 786, en jurisdicción de Totoral.
El hecho se registró cerca de las 23:25, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar con una unidad móvil y seis efectivos a cargo del subjefe, suboficial mayor Jorge Lamothe.
Al arribar, los bomberos constataron que el vehículo se encontraba en llamas, por lo que procedieron a realizar tareas de extinción.
Tras controlar el incendio, se aseguraron las condiciones del sector para evitar riesgos mayores.
En el lugar también trabajó personal policial.