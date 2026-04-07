Vendía droga desde un kiosco y vigilaba con cámaras en la calle

Luego de una investigación que se extendió durante tres meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un hombre mayor de edad en la ciudad de Córdoba, acusado de comercializar estupefacientes.

El procedimiento se inició con la aprehensión del investigado en la vía pública, donde intentó escapar al advertir la presencia policial, aunque fue rápidamente reducido con la colaboración de la Policía de Córdoba.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en viviendas ubicadas sobre calles Soldado Ruíz al 1600 y Martín Alonso Pinzón al 1500, en barrio San Martín. Allí se secuestraron varias dosis de cocaína, $510.500 en efectivo, tres cámaras de seguridad y otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a la investigación, el hombre utilizaba un kiosco como fachada para la venta de droga. Además, había instalado cámaras de seguridad en postes de luz para monitorear los movimientos en el sector y anticipar la llegada de las fuerzas de seguridad.

El detenido, quien cuenta con antecedentes por narcotráfico, fue trasladado a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.