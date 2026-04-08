Abandonan camioneta con más de 25 mil paquetes de cigarrillos

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió el secuestro de más de 25 mil paquetes de cigarrillos de origen extranjero en la provincia de Misiones, luego de que el conductor de una camioneta escapara y abandonara el vehículo.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección “Jardín América”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, mientras llevaban adelante controles sobre la Ruta Provincial Nº 11.

En ese contexto, los efectivos observaron la aproximación de una camioneta cuyo conductor, al advertir la presencia del control, cambió bruscamente de dirección para evitar ser inspeccionado.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que permitió localizar el rodado en un camino vecinal de la zona de Tarumá. Allí, el hombre realizó maniobras evasivas, descendió y escapó, dejando el vehículo abandonado.

Al inspeccionar la camioneta, los gendarmes encontraron numerosas cajas que contenían un total de 25.536 paquetes de cigarrillos sin aval legal.

Además, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

Por disposición del juzgado federal y la fiscalía federal de Oberá, se procedió al secuestro tanto de la mercadería como del rodado, en el marco de una infracción al Código Aduanero.