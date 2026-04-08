Alerta en Punilla: buscan a una joven vista por última vez en Cosquín

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luna Melina Morena Sanchez, una joven que fue vista por última vez el pasado 1 de abril en barrio La Remembranza, en esa ciudad del valle de Punilla.

Según se informó, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña y tiene el cabello lacio, a la altura de los hombros, de color castaño oscuro.

Al momento de su desaparición vestía una remera tipo pupera negra, un jean del mismo color y zapatillas negras con blanco.

Desde la Justicia indicaron que cualquier información que pueda aportar a la búsqueda debe ser comunicada a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293 (internos 56801, 56802 o 56803), a la Comisaría de Cosquín (3541-458160) o a cualquier dependencia policial o judicial.