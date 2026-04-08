Cayó una mujer por usar la tarjeta de una compañera con discapacidad

Una investigación por estafas reiteradas culminó este lunes con la detención de una mujer de 42 años tras un allanamiento realizado en un departamento de la ciudad de La Plata. La acusada está imputada por haber utilizado de manera ilegítima los datos de la tarjeta de crédito de una compañera de trabajo con discapacidad para realizar múltiples compras y gastos personales.

La causa, caratulada como “estafa”, se inició a mediados de enero cuando la víctima, que también se desempeña como auxiliar de limpieza en un jardín de infantes ubicado en calle 54 entre 19 y 20, detectó consumos en su cuenta que no reconocía. Ante la situación, decidió radicar la denuncia.

A partir de ese momento intervino la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, que analizó los movimientos de la tarjeta y logró detectar diversas operaciones irregulares. Según la investigación, ambas mujeres trabajaban en el mismo establecimiento educativo y la sospechosa habría obtenido los datos de la tarjeta en el lugar donde guardaban sus pertenencias.

Con una orden judicial la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la capital bonaerense. Durante el procedimiento secuestraron diversos elementos que habrían sido adquiridos con el dinero de la denunciante.

Entre los objetos encontrados había un televisor, una cama de dos plazas, ropa nueva, un teléfono celular y una notebook. Además, los investigadores hallaron anotaciones con datos de tarjetas.

De acuerdo con la información recolectada en la causa, las operaciones fraudulentas se realizaron durante aproximadamente un mes y medio, entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.

Entre las compras registradas también figuran pasajes a la localidad balnearia de San Bernardo, adquiridos a través de la empresa Plataforma10 a nombre de la sospechosa y de su hijo, además de prendas de vestir, zapatillas para niño, un árbol de Navidad comprado en la empresa Selca Distribuidora y distintos productos adquiridos en el supermercado Carrefour. Incluso se detectó el pago de una factura de gas con la tarjeta de la víctima.

Según los investigadores, la mujer utilizó una modalidad conocida como “hormiga”, que consiste en realizar múltiples transacciones por montos pequeños y en cuotas para evitar generar sospechas durante un período prolongado.

De esta manera, habría logrado agotar el saldo disponible de la tarjeta y provocar que la víctima quedara con el sueldo embargado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, con intervención del Juzgado de Garantías N°5.