Cómo está el hombre apuñalado en Carlos Paz y qué se sabe del ataque

Mientras avanza la investigación judicial, se conoció el nuevo parte médico del hombre que fue apuñalado el fin de semana pasado en Villa Carlos Paz y que permanece internado en el Hospital Sayago. Se trata de un vecino de 38 años fue herido con un arma blanca en la zona abdominal durante un confuso hecho registrado en una vivienda de Colinas.

El sujeto todavía no prestó declaración y se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva.

Lo que se sabe hasta el momento, es que presenta una leve mejoría y ya no se encuentra en estado crítico.

Días atrás, fue trasladado por familiares al centro de salud, donde ingresó con una herida que afectó órganos vitales como el estómago y el hígado. En aquel entonces, fue intervenido quirúrgicamente y ahora permanece en estado reservado.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el ataque y quiénes estuvieron involucrados.