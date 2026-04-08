Detienen a dos limpiavidrios por merodear autos en Córdoba

Dos hombres mayores que realizaban tareas como limpiavidrios fueron detenidos en las últimas horas en barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba, luego de ser observados merodeando entre vehículos y generando preocupación en la vía pública.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos policiales que, tras advertir la situación, procedieron al control de los involucrados. Según informaron fuentes oficiales, la intervención se produjo ante la intranquilidad manifestada por conductores que circulaban por la zona.

Ambos hombres fueron trasladados por infracción al artículo 70 del Código de Convivencia Ciudadana. Además, se procedió al secuestro de los elementos que utilizaban para la limpieza de vidrios de automóviles.