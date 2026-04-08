Detuvieron a un hombre tras robarle a estudiantes de la UNC

Inseguridad en Ciudad Universitaria
Detuvieron a un hombre tras robarle a estudiantes de la UNCEl procedimiento se realizó en Córdoba luego del aviso de un vecino, que permitió un rápido operativo y la recuperación de los objetos sustraídos
Un hombre de 36 años fue detenido ayer en barrio Ciudad Universitaria, en la ciudad de Córdoba, acusado de sustraer pertenencias a varios estudiantes menores de edad.
El hecho ocurrió en la intersección de bulevar Enrique Barros y Río Negro. Según se informó, un vecino alertó al 911 tras observar cómo el hombre se apropiaba de distintos elementos aprovechando un momento de distracción de los alumnos.
A partir del aviso, la Policía desplegó un operativo en el sector y logró interceptarlo a pocos metros del lugar.
Durante el palpado preventivo, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo, una mochila y otros objetos que habrían sido robados instantes antes.
El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.