Embalse: rescatan a dos hombres tras dar vuelta una canoa

En la tarde de ayer, un operativo de emergencia se desplegó en el Dique de Embalse luego de que una canoa volcara en el agua y sus ocupantes no pudieran regresar por sus propios medios.

El episodio fue advertido mientras efectivos del DUAR realizaban tareas de cierre náutico en la zona. La alerta indicaba que una embarcación había dado vuelta de campana a unos 100 metros de la costa, a la altura del Club Schnebelli de Villa Rumipal.

En el lugar se encontraban dos hombres, de 18 y 35 años, quienes permanecían en el agua sin poder reincorporarse a la canoa.

Ante la situación, los rescatistas acudieron de inmediato y llevaron adelante el operativo junto a Bomberos Voluntarios de Villa Rumipal, logrando extraer a ambos desde el lago.

Una vez en tierra, fueron asistidos por un servicio de emergencias, que constató que no presentaban complicaciones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.