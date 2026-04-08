Encontraron en Córdoba a la joven buscada en Cosquín

La adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Cosquín fue hallada en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, luego de una serie de tareas realizadas por la Brigada de Investigaciones.

Se trata de Luna Moreno, quien fue encontrada en una vivienda de barrio Pueyrredón, en la capital provincial, donde se encontraba alojada en el domicilio de sus suegros.

Tras el procedimiento, la joven fue trasladada a la Unidad Judicial de Cosquín, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.