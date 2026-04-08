Está acusado de violar a la esposa y a la hija de su empleador, irá a juicio

La justicia elevó a juicio la causa contra el hombre de 37 años que está acusado de haber abusado sexualmente de la esposa y la hija de su antiguo patrón, en un brutal ataque registrado hace seis meses en la localidad cordobesa de Adelia María. El fiscal fuero múltiple de Río Cuarto, Pablo Jávega, imputó a Sergio Sosa (37) por los delitos de abuso sexual agravado reiterado, privación ilegítima de la libertad, robo calificado y secuestro coactivo.

De acuerdo a la investigación, el agresor ingresó en horas de la madrugada a la vivienda de su ex empleador, un veterinario que no se encontraba en el lugar. Dentro de la vivienda, el imputado atacó a la esposa del hombre, a quien golpeó y sometió sexualmente, según la imputación del Ministerio Público Fiscal. Luego, obligó a la hija de la familia (quien es madre de un pequeño) a abandonar la propiedad bajo amenazas, llevándose consigo al niño, aunque posteriormente solo la joven quedó en poder del agresor.

El acusado la forzó a subir a una camioneta Toyota Hilux de la familia, iniciando así la huida hacia una zona rural del departamento.

La privación ilegítima de la libertad y el traslado de la joven a un paraje alejado activaron de inmediato un operativo policial de búsqueda. El padre de la víctima denunció los hechos, lo que permitió a la Policía de Córdoba desplegar un cerrojo en los accesos viales y rastrear la camioneta en dirección a la localidad de Las Acequias.

Es importante destacar, que las víctimas fueron sometidas a abuso sexual en el transcurso del ataque, mientras que la joven permaneció retenida durante varias horas en un sector descampado.