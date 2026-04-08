Fuerte choque en Ruta 35 dejó una víctima fatal al sur de Córdoba

Un grave accidente se registró en las primeras horas de este miércoles sobre la Ruta 35, donde un camión y un utilitario protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho ocurrió en el sector comprendido entre el cruce de Del Campillo y el río Quinto. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera violenta.

Como consecuencia del impacto, murió el conductor del utilitario, un hombre de aproximadamente 60 años, oriundo de la zona de Río Cuarto, quien sufrió heridas de extrema gravedad.

En tanto, el camionero, procedente de Huinca Renancó, no presentó lesiones de consideración.

En el lugar trabajan efectivos policiales de Del Campillo, personal de la Policía Caminera y Bomberos Voluntarios, realizando tareas de asistencia y peritaje para determinar las circunstancias del hecho.