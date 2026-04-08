Operativos antidroga en Villa María: detienen a dos jóvenes con marihuana

Dos jóvenes mayores de edad fueron detenidos en la ciudad de Villa María durante controles preventivos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en el marco del plan impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

Los procedimientos se desarrollaron durante patrullajes y controles en distintos sectores de la ciudad, donde además se desplegaron móviles y efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales en calles, espacios verdes, accesos principales y zonas consideradas vulnerables.

El primer operativo tuvo lugar en calle Ramiro Suárez al 500, en barrio Roque Sáenz Peña. Allí, los efectivos controlaron a un joven de 21 años y secuestraron varias dosis de marihuana, dinero y otros elementos de interés para la causa. Tras el procedimiento, el individuo quedó detenido a disposición de la Justicia.

En un segundo control realizado en calle José Ignacio Rucci al 1300, los oficiales aprehendieron a otro joven, de 22 años, quien también tenía en su poder varias dosis de marihuana. La sustancia fue incautada y el ciudadano trasladado a sede judicial.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico interviniente ordenó el traslado de los detenidos y de las evidencias incautadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.