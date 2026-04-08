Prisión perpetua: condenaron a Adrián Pérez por el crimen de su ex pareja

Los Reartes. La Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción Judicial de Río Tercero condenó a prisión perpetua a Adrián Norberto Pérez por el femicidio de su ex pareja, Roxana Rotchen, ocurrido en abril de 2025 en la localidad de Los Reartes.

El fallo fue dictado por el vocal Marcelo José Ramognino, quien actuó de manera unipersonal y consideró al acusado autor de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso con amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego. Se trata de la única pena posible prevista por la legislación para este tipo de delito.

En un primer momento, la causa iba a desarrollarse bajo la modalidad de juicio con jurados populares, tal como lo establece la Ley 9182. Sin embargo, tras un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía de Cámara, se resolvió avanzar mediante un juicio abreviado, lo que dejó sin efecto la intervención del jurado.

Durante la audiencia, Pérez reconoció plenamente su responsabilidad en los hechos y manifestó arrepentimiento, lo que permitió al tribunal dictar sentencia sin necesidad de llevar adelante un debate probatorio.

El crimen ocurrió el 15 de abril de 2025. Según se desprende de la investigación judicial, la relación entre Pérez y Roxana Rotchen estuvo atravesada por una escalada de violencia de género, caracterizada por conductas de control, humillaciones, celos e intimidaciones.

La víctima había decidido poner fin al vínculo a fines de 2024, lo que derivó en conflictos, especialmente por cuestiones económicas vinculadas a la división de bienes.

El día del hecho, tras una discusión en la vivienda que compartían, el acusado disparó contra la mujer con una carabina calibre 32, hiriéndola en el hombro. Luego la golpeó en reiteradas oportunidades y finalmente la estranguló con sus manos. La asfixia fue la causa de la muerte.

Después de cometer el crimen, Pérez trasladó el cuerpo hacia el vehículo de la víctima y, horas más tarde, envió mensajes de audio amenazando de muerte a un allegado de Rotchen. Fue detenido en su domicilio, donde la policía secuestró el arma utilizada, que se encontraba oculta entre prendas de vestir.

En los fundamentos de la sentencia, el juez Ramognino remarcó la violencia del accionar y la clara intención homicida del acusado. Además, sostuvo que durante años la víctima fue sometida a un proceso de aislamiento progresivo respecto de su entorno, producto de las conductas ejercidas por el agresor.

El caso vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género y refuerza la necesidad de profundizar políticas de prevención, detección temprana y acompañamiento a las víctimas.

