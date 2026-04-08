Revelan que el tirador de San Cristóbal integraba una comunidad que venera tiroteos

El Gobierno nacional confirmó este miércoles que el adolescente acusado de matar a un alumno y herir a otros ocho en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”, ubicada en la ciudad santafesina de San Cristóbal, formaba parte de una cultura digital que venera delitos violentos como asesinatos y tiroteos masivos.

La información fue dada a conocer en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes brindaron detalles de la investigación en curso.

Durante la presentación, la ministra aseguró que el caso no puede interpretarse únicamente como un episodio de violencia escolar. “No es un caso aislado. Muestra y pone en evidencia que no estamos frente a una situación de bullying, como inicialmente se catalogó”, señaló.

Según explicó la funcionaria, la investigación permitió detectar que el joven estaba vinculado a comunidades virtuales que giran en torno al análisis y la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos ocurridos en distintos países.

“Estamos frente a la presencia de culturas digitales integradas por niños, jóvenes y adolescentes que se relacionan a comunidades virtuales centradas en el estudio, análisis y fascinación de asesinatos y tiroteos masivos”, afirmó Monteoliva.

De acuerdo con las autoridades, quienes participan en estos espacios suelen compartir contenidos sobre ataques violentos, analizar casos conocidos y, en algunos casos, glorificar a los responsables de esas masacres.

La ministra también explicó que dentro de estos grupos se detectan conductas de carácter nihilista y misantrópico, que se traducen en un profundo desprecio hacia los demás y que pueden derivar en comportamientos impulsivos y destructivos.

En ese sentido, advirtió que el fenómeno no se limita a un solo país. “Con este caso tenemos un indicio en nuestro país de un fenómeno que es global y que excede la territorialidad”, sostuvo.

Además, reveló que en los últimos dos años la Policía Federal Argentina, en colaboración con el FBI, detectó al menos 15 casos vinculados con este tipo de comunidades digitales, mientras que otros cuatro continúan bajo análisis.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para determinar con precisión el alcance de la participación del adolescente en estos espacios virtuales y si existieron otras personas involucradas o influencias externas en el ataque.