Robo en las sierras: detienen a un hombre y secuestran armas, celulares y equipos

Esta mañana, efectivos de la División Investigaciones Calamuchita realizaron una serie de allanamientos en el marco de una causa por robo calificado ocurrido en Villa Yacanto.

Los operativos se llevaron a cabo en dos viviendas ubicadas en la provincia de Santa Fe y en un domicilio de Villa del Dique, donde se concretaron los procedimientos de manera simultánea.

Como resultado, fue detenido un hombre de 48 años, señalado como presunto autor del delito de encubrimiento en relación al hecho investigado.

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró dos armas de fuego tipo pistola, municiones, equipos de comunicación (handys), teléfonos celulares, binoculares, computadoras y prendas de vestir, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

El detenido y todo lo incautado quedaron a disposición de la fiscalía de Fuero Múltiple Nº 1 de Río Tercero, a cargo del magistrado interviniente Alejandro Carballo.