Un malabarista atacó a la policía y dejó tres efectivos heridos

Un violento episodio tuvo lugar en las últimas horas en el corazón de barrio Alto Palermo, cuando un hombre mayor de edad fue aprehendido tras agredir a varios efectivos policiales en plena vía pública. El hecho se desencadenó en la intersección de la avenida Rafael Núñez al 3500, luego de que el operador de cámaras de seguridad detectara al individuo ocasionando molestias tanto a los transeúntes como a los conductores que circulaban por el sector.

Ante el aviso, personal del programa "Cordobeses en Alerta" se desplazó al lugar para realizar un control preventivo. Sin embargo, al momento de la intervención, el sospechoso reaccionó de manera sumamente agresiva. Según el reporte oficial, el hombre utilizó una de sus clavas de malabarismo como proyectil, impactando directamente en la cabeza de uno de los uniformados. En el forcejeo posterior para lograr su reducción, otros dos efectivos sufrieron lesiones en sus miembros inferiores.

Los tres agentes heridos fueron derivados al Policlínico Policial para recibir la asistencia médica correspondiente. Los profesionales de salud confirmaron que, a pesar de los golpes recibidos, ninguno de los efectivos presenta heridas de gravedad y se encuentran fuera de peligro. Por su parte, el agresor fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia, al igual que los elementos de malabares que le fueron secuestrados en el procedimiento.