Vendía cocaína frente a un merendero: la atraparon tras un allanamiento

Una mujer fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico tras varios allanamientos que se hicieron en el barrio Villa Richardson de la ciudad de Córdoba. Estaba a cargo de un «kiosco de drogas» que funcionaba cerca del Hospital Misericordia, del Establecimiento Penitenciario N°9 y, especialmente, frente a un merendero donde concurren niños y adolescentes.

Los operativos se realizaron en tres viviendas ubicadas sobre calle Belgrano al 1600 y en un pasaje de la zona.

Durante los procedimientos, los investigadores lograron secuestrar dosis de cocaína, $448.000 en efectivo, psicofármacos, una balanza digital y elementos utilizados para fraccionar droga. Además, se concretó la detención de la principal sospechosa, quien ya contaba con antecedentes por narcomenudeo y tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.

Se ordenó el traslado de la detenida y de los elementos secuestrados a la sede judicial.