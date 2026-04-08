Vendía cocaína frente a un merendero: la atraparon tras un allanamiento

Fuerza Policial Antinarcotráfico
Vendía cocaína frente a un merendero: la atraparon tras un allanamientoLa mujer contaba con importantes antecedentes y operaba cerca del Hospital Misericordia.
Una mujer fue detenida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico tras varios allanamientos que se hicieron en el barrio Villa Richardson de la ciudad de Córdoba. Estaba a cargo de un «kiosco de drogas» que funcionaba cerca del Hospital Misericordia, del Establecimiento Penitenciario N°9 y, especialmente, frente a un merendero donde concurren niños y adolescentes.
Los operativos se realizaron en tres viviendas ubicadas sobre calle Belgrano al 1600 y en un pasaje de la zona.
Durante los procedimientos, los investigadores lograron secuestrar dosis de cocaína, $448.000 en efectivo, psicofármacos, una balanza digital y elementos utilizados para fraccionar droga. Además, se concretó la detención de la principal sospechosa, quien ya contaba con antecedentes por narcomenudeo y tomó intervención la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.
Se ordenó el traslado de la detenida y de los elementos secuestrados a la sede judicial.