Alerta: murió un hombre por leptospirosis en Bell Ville

Bell Ville. La muerte de un hombre de 39 años en la localidad de Bell Ville a causa de leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede transmitirse por contacto con animales, generó preocupación en la provincia tras la confirmación realizada por el Ministerio de Salud de Córdoba.

El diagnóstico fue detectado mediante estudios de laboratorio realizados después del fallecimiento, lo que activó un operativo de vigilancia epidemiológica en la zona. Según informaron, el paciente había consultado inicialmente en el Hospital Regional Ceballos y luego fue internado en una clínica privada, donde finalmente murió.

Tras no determinarse en un primer momento la causa, se enviaron muestras al Laboratorio Central y posteriormente al Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, que confirmó la presencia de leptospirosis. El caso se produjo en un trabajador del basural local.

Qué es la leptospirosis

Se trata de una enfermedad causada por una bacteria que puede estar presente en la orina de animales como roedores, perros, vacas, cerdos y caballos.

El contagio se produce principalmente por contacto con agua, alimentos o superficies contaminadas, especialmente en ambientes húmedos o tras lluvias e inundaciones.

Desde la cartera sanitaria aclararon que la transmisión entre personas es muy poco frecuente.

Los síntomas más comunes incluyen: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.

Las autoridades remarcaron la importancia de la consulta temprana, ya que un diagnóstico oportuno puede reducir la gravedad de la enfermedad.

Medidas de prevención

Para evitar contagios, se recomienda:

Evitar el contacto con aguas estancadas

Usar botas y guantes en tareas de limpieza o desmalezado

Mantener los espacios libres de basura y escombros

Controlar la presencia de roedores en viviendas y alrededores

En zonas rurales, también se aconseja utilizar ropa protectora al trabajar con animales y consultar al veterinario ante signos de enfermedad.

