Allanamientos por abigeato y hallazgo de restos de terneros en Cruz del Eje

Dos allanamientos realizados en la localidad de Cruz de Caña permitieron avanzar en una investigación por robo de ganado mayor, con el secuestro de distintos elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos se llevaron a cabo el pasado 7 de abril por la tarde, alrededor de las 14:10, con la participación de personal policial y efectivos de la Patrulla Rural, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción y Multifueros de Cruz del Eje.

El primer operativo se concretó en la vivienda de un hombre de 52 años, donde se incautaron un teléfono celular, sogas, elementos de sujeción, dos balanzas, tres cuchillas, lazos de cuero y ganchos, entre otros objetos de interés.

En un segundo allanamiento, realizado en otro domicilio de la zona, los efectivos secuestraron un teléfono celular, lazos, una linga con destorcedor, sogas, un cabestro, un atador, una balanza metálica y restos de animales, entre ellos patas de terneros y cueros.

La causa continúa en investigación con intervención de la autoridad judicial.