Allanaron un búnker de drogas que funcionaba en Capilla del Monte

Tras una investigación que demandó varios meses, la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró un punto de venta de drogas y secuestró estupefacientes en la ciudad de Capilla del Monte.

Se llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la Calle Pública S/N del barrio Matadero, donde se incautaron 150 dosis de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

Al lugar, se llegó tras la detención de un sujeto mayor de edad que comercializaba sustancias prohibidas en la Plaza San Martín, en el centro de la localidad. En la causa, intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, que dispuso la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.