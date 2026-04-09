Amplio operativo policial en barrios clave de Córdoba

Un importante operativo de seguridad se desarrolla este jueves en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, con presencia de efectivos en varios barrios de la capital provincial.

El despliegue incluye patrullajes y controles preventivos en Villa Siburu, Villa Urquiza, La Favela, La Lonja, Villa Richardson y sectores aledaños.

Según se informó, del operativo participan efectivos del CAP, Motocicletas, GEOT, GIF, Investigaciones Criminales y otras unidades especiales, con el objetivo de reforzar la prevención del delito.

El procedimiento se lleva adelante bajo la supervisión del jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al subjefe Alberto Bietti y el director general de Seguridad Capital, Juan Pablo Esquibel.