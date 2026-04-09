Carlos Paz: los vio salir de su patio y llamó a la Policía

Dos hombres de 41 y 37 años fueron detenidos tras ser sorprendidos robando en una vivienda de barrio Malvinas, en Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió luego de que una mujer alertara a la Policía al advertir que dos individuos salían de su patio con un velador. A partir de la denuncia, se montó un operativo cerrojo que permitió localizar y aprehender a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Al momento del procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos en su poder, entre ellos un velador, baterías, cajas de pastillas de freno, un bolso y componentes de bomba de agua, que habrían sido sustraídos del domicilio.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Alcaldía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.