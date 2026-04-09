Cerraron Altas Cumbres por un socavón en plena ruta

El tránsito permanece interrumpido en el Camino de las Altas Cumbres, con cortes señalizados en Copina, Cañada Larga e Icho Cruz tras detectarse un hundimiento en la zona de La Pampilla.

El Camino de las Altas Cumbres se encuentra totalmente cortado este jueves a la altura del kilómetro 62, en inmediaciones del parador La Pampilla, luego de que se detectara un socavón en la calzada.

La información fue confirmada por la Policía de Córdoba, que dispuso la interrupción total del tránsito por razones de seguridad ante el riesgo que implica el deterioro de la carpeta asfáltica.

Los cortes se implementaron en puntos estratégicos del corredor serrano, con presencia de personal en Copina, Cañada Larga e Icho Cruz, donde se impide el avance de vehículos hacia la zona afectada.

Desde las autoridades solicitaron a los conductores evitar circular por el sector y optar por caminos alternativos hasta que se realicen las evaluaciones correspondientes y se habilite nuevamente la traza.