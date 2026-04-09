Cuatro detenidos en distintos puntos de Córdoba por varios delitos

Cuatro personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en localidades del interior de Córdoba, en el marco de causas por tentativa de robo, violación de domicilio, uso de documentación apócrifa, resistencia a la autoridad y robo.

Los operativos se llevaron a cabo en La Paz, Villa de Soto, Cosquín y Brinkmann, donde además se logró recuperar dinero en efectivo vinculado a los hechos investigados.

Durante uno de los procedimientos, un efectivo policial resultó lesionado tras ser agredido, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su estado.

Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia y continúan las investigaciones en cada una de las jurisdicciones intervinientes.