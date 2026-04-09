Detienen a cuatro cápsuleros que llevaban más de 4 kilos de cocaína

Cuatro hombres fueron detenidos en Tucumán luego de comprobarse que transportaban más de 4 kilos de cocaína en su cuerpo bajo la modalidad de “cápsuleros”, cuando viajaban en un colectivo con destino a la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se inició el pasado 2 de abril sobre la Ruta Nacional 34, en la localidad de 7 de Abril, cuando gendarmes detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia proveniente de Orán, Salta.

Durante el control, cuatro pasajeros de nacionalidad boliviana manifestaron tener fuertes dolores estomacales y reconocieron haber ingerido cápsulas con estupefacientes. Ante la situación, fueron trasladados al Centro de Salud Zenón J. Santillán, donde estudios médicos confirmaron la presencia de cuerpos extraños en el abdomen.

Por disposición del magistrado interviniente, los hombres permanecieron bajo supervisión médica hasta completar la expulsión de la totalidad de las cápsulas.

Finalmente, tras cuatro días, los detenidos evacuaron un total de 367 cápsulas, que luego fueron sometidas a pruebas de campo, confirmando que se trataba de cocaína con un peso total de 4 kilos 403 gramos.

La droga fue secuestrada y los cuatro involucrados quedaron detenidos por infracción a la Ley de Estupefacientes.