Detienen a tres personas en rutas con droga, arma y una camioneta

Tres personas fueron detenidas en operativos realizados en rutas de la provincia de Córdoba, en el marco de controles preventivos llevados adelante por la Policía Caminera.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo pistola junto a varias municiones, además de una motocicleta con pedido judicial y una camioneta, que también quedó a disposición de la justicia.

En los controles también se incautaron sustancias ilegales, entre ellas marihuana y dosis de tusi, en procedimientos que contaron con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Las actuaciones se desarrollaron en distintos puntos del territorio provincial y quedaron bajo intervención judicial en el marco de causas por diversos delitos.