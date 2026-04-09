Detuvieron a dos hombres con droga en un operativo de la FPA

Dos hombres de 24 y 30 años fueron detenidos este jueves en Bell Ville durante un operativo antinarcóticos llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El procedimiento principal se concretó en la intersección de Santiago del Estero y bulevar Eva Perón, donde efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales controlaron a los dos hombres y secuestraron varias dosis de marihuana.

Tras el operativo, ambos quedaron aprehendidos por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville.

De manera paralela, se realizaron patrullajes preventivos y controles en distintos sectores del departamento Unión, incluyendo accesos principales, calles, espacios verdes, la terminal de ómnibus y zonas consideradas vulnerables en las localidades de Monte Leña y San Marcos Sud.

Según se informó, el despliegue tuvo como objetivo reforzar la prevención y detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo.