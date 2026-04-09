Detuvieron a dos personas tras cometer ilícitos en Córdoba

Córdoba. En las últimas horas, personal de la Policía de Córdoba llevó adelante un procedimiento que derivó en la detención de un joven de 23 años junto a un adolescente de 17, además del secuestro de varios elementos y un motovehículo marca Bajaj Rouser NS 200 en el que se desplazaban, el cual presentaba numeraciones de chasis y motor suprimidas.

El operativo tuvo su desenlace en la intersección de calle Cochabamba y avenida Patria, en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, tras un rápido despliegue iniciado a partir de un episodio previo ocurrido en calle Nuevo Mundo de barrio Residencial América, donde los involucrados habrían sustraído un teléfono móvil a una transeúnte. Posteriormente, durante la fuga, intentaron despojar de su rodado a otro motociclista, sin lograr concretar el hecho.

Finalizadas las actuaciones, ambos detenidos junto a lo incautado fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.