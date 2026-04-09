Detuvieron a un hombre y secuestraron un arsenal, ocurrió en Traslasierra

Un allanamiento se concretó en las últimas horas en la localidad de Villa Sarmiento (Traslasierra), donde se logró la detención de un hombre de 69 años y el secuestro de una importante cantidad de armas y municiones. Según pudo conocerse, el procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial y se incautaron varias escopetas y revólveres.

El operativo fue llevado adelante por personal policial en el marco de una causa por un presunto hecho de daño.

Durante el procedimiento, se concretó la detención del sospechoso y el secuestro de un importante arsenal compuesto por una escopeta calibre 16, un rifle calibre 22, dos revólveres calibre 32, 47 cajas de municiones de distintos calibres y un teléfono celular.

El detenido fue trasladado a sede policial junto con los elementos secuestrados y quedó a disposición de la justicia.