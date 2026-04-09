Le arrebataron un celular en la Avenida Colón, persiguió al ladrón y lo atrapó

Un delincuente fue detenido luego de haber arrebatado un celular en la Avenida Colón y haber sido perseguido y atrapado por el damnificado. El hecho ocurrió en las últimas horas y los uniformados tomaron intervención a partir de un llamado al 911.

El sospechoso fue retenido en el barrio San Ignacio hasta la llegada de la Policía.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una motocicleta Honda Twister en la que se conducía el detenido, la cual presentaba pedido de secuestro judicial.

Además, se incautó un teléfono celular, una mochila, un arma blanca y se logró recuperar el dispositivo sustraído.