Más de 140 allanamientos y 20 detenidos en operativos policiales en Córdoba

La Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo en la ciudad que se extendió desde el 4 de abril hasta este jueves, con más de 140 allanamientos realizados en distintos sectores de la capital.

Las acciones fueron llevadas adelante por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales junto a unidades especiales, en el marco de causas vinculadas a episodios de violencia urbana, conflictos intrafamiliares y robos agravados.

Como resultado del operativo, se concretaron 20 detenciones, entre ellas la de un menor. Además, se secuestraron 30 teléfonos celulares, dos motocicletas, seis elementos punzocortantes, cuatro armas de fuego, dos dispositivos de aire comprimido y 128 plantas de cannabis.

Según se informó, los procedimientos permitieron avanzar sobre distintos focos delictivos, reforzar líneas de investigación en curso y consolidar tareas preventivas en zonas previamente identificadas.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la justicia.