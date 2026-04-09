Mataron a golpes a un hombre que vivía en la calle, hay tres detenidos

Tres personas fueron detenidas y están acusadas de haber matado a golpes a un hombre en situación de calle, en un impactante hecho registrado en un descampado de la ciudad de Río Tercero.

La víctima fue identificada como Jonatan Toloza, de 34 años de edad, quien falleció el pasado 28 de marzo en un terreno baldío ubicado en el barrio Monte Grande.

La causa es investigada por el fiscal Alejandro Carballo y trascendió que hay dos imputados por homicidio y otro por amenazas. De acuerdo a las pericias realizadas, Toloza fue atacado con un elemento contundente en la cabeza y recibió además golpes y heridas en distintas partes del cuerpo. Fue asistido por un vecino y trasladado primero al Hospital Provincial de Río Tercero y luego derivado al Hospital Pasteur de Villa María, donde falleció tras ser sometido a una cirugía.

Por el violento episodio, se encuentran detenidos dos sujetos de 31 y 32 años y una mujer de 29, quienes conocían a la víctima. La principal hipótesis es que todo habría sido producto de un «ajuste de cuentas» por conflictos previos, ya que Toloza contaba además con antecedentes penales.

Para esclarecer el suceso, será clave el análisis pormenorizado de las cámaras de seguridad de la zona, las cuales captaron a una pareja en moto que ingresó y salió del descampado en coincidencia con el ataque.