Motín en una comisaría de Río Gallegos: más de una docena de presos hospitalizados

Un violento motín se registró en una dependencia policial de Río Gallegos, donde una pelea entre internos derivó en disturbios, destrozos e incendio de colchones dentro del sector de calabozos.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la Comisaría Segunda, cuando el personal de guardia escuchó ruidos y detectó una gresca entre detenidos. Al intentar intervenir, la situación se desbordó y se transformó en una pelea generalizada.

En medio del caos, algunos internos iniciaron un incendio que generó una intensa columna de humo en el lugar. Ante el riesgo, se activó un operativo de emergencia con la intervención de efectivos policiales y bomberos, quienes lograron sofocar las llamas y evacuar a todos los detenidos.

Como consecuencia, al menos doce presos debieron ser trasladados al Hospital Regional por inhalación de humo y diversas lesiones. La Justicia investiga ahora cómo se originó el motín y las responsabilidades del episodio.